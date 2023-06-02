كفاراستخيليا أفضل لاعب في الدوري الإيطالي 2022-2023

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 20:55

كتب : FilGoal

خيفتشيا كفاراستخيليا - نابولي

فاز الجورجي خيفتشيا كفاراستخيليا جناح نابولي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023.

وساهم كفارا فريقه نابولي بالفوز بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب دام 33 عاما.

ويتسلم الجورجي الجائزة قبل مباراة نابولي وسامبدوريا يوم الأحد المقبل على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الأخيرة من الموسم.

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وقال لويجي دي سيرفيو رئيس رابطة الدوري الإيطالي: "تأثيره مثيرا للإعجاب، نهنئ نابولي لجلب هذه الموهبة لإيطاليا، أظهر منذ المباريات الأول قوته الفنية والمراوغات والشخصية والإبداع".

وأضاف "برصيد 12 هدفا وصناعة 10 أهداف، كان كفاراتسخيليا أحد أبرز لاعبي نابولي، الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي وجعل العديد من المشجعين وعشاق كرة القدم يحلمون به".

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الجناح البالغ 22 عاما انضم مقابل 10 ملايين يورو قادما من دينامو باتومي الجورجي لصفوف نابولي.

وفي أول مواسمه مع نابولي حاز على جائزة أفضل لاعب في الشهر 3 مرات كأكثر من حصد الجائزة في تاريخ المسابقة وأول لاعب يفوز بها 3 مرات في نفس الموسم.

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وحصد أيضا جائزة أفضل هدف في شهر مارس بالدوري الإيطالي بعد مجهود فردي رائع ضد أتالانتا.

وبات كفارا أول لاعب من نابولي يحصد جائزة أفضل لاعب من الدوري الإيطالي.

وسبقه من قبل كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا من يوفنتوس وروميلو لوكاكو من إنتر ورافائيل لياو من ميلان.

الدوري الإيطالي نابولي خيفتشيا كفاراستخيليا
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