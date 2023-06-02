منافس الزمالك - النصر يواجه سان جيرمان وإنتر ميلان وديا

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 14:57

كتب : محمود حمدي

كريستيانو رونالدو

يخوض نادي النصر السعودي مواجهتين وديتين أمام باريس سان جيرمان وإنتر ميلان تحضيرًا لمنافسات الموسم المقبل.

ويلعب النصر في البطولة العربية للأندية في المجموعة التي تضم كل من الزمالك، والثنائي السعودي الشباب والنصر، وأخيرا الاتحاد المنستيري التونسي.

وأعلن النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين خوض مباراتين وديتين أمام باريس سان جيرمان وإنتر ميلان خلال جولة خارجية في اليابان الشهر المقبل.

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وقال النصر في "تويتر": وقعت إدارة نادي النصر اتفاقية رسمية لخوض جولة آسيوية تحضيرية للفريق الأول في اليابان. تمتد جولة الفريق الآسيوية من 21 يوليو وحتى 29 يوليو".

وأضاف "سوف تكون اليابان المحطة الأخيرة من إعداد الفريق قبل بداية الموسم المقبل. سيخوض الفريق مباراتين 2 ودية ضمن جولته الآسيوية".

وسيبدأ النصر استعداده للموسم الجديد في الثالث من الشهر المقبل بإقامة معسكر في البرتغال يمتد حتى 21 من الشهر ذاته.

وكان نادي النصر قد تلقى دعوة من منظمي بطولات في شرق القارة الآسيوية خلال جولة تتضمن المشاركة في دورة ودية دولية في اليابان.

انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي لفت أنظار منظمي الجولات الآسيوية للفرق الأوروبية.

وانتقل قائد البرتغال رونالدو البالغ عمره 38 عاما، والذي سجل 14 هدفا في 16 مباراة بالدوري السعودي، إلى النصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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