خبر في الجول – علي لطفي جاهز لخوض نهائي إفريقيا

بات علي لطفي حارس مرمى الأهلي جاهزا لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.

علي لطفي النادي : زد الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن علي لطفي خاض برنامجه التأهيلي بشكل جيد وعاد للمشاركة في التدريبات.

وكان علي لطفي أصيب في مواجهة الأهلي وإنبي في الجولة 29 من الدوري وشارك مصطفى شوبير بدلا منه.

يذكر أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي كان قد عاد لتوه من الإصابة كذلك وشارك في التدريبات بشكل طبيعي.

ويستضيف الأهلي بعد غد الأحد منافسه الوداد في استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بعد ذلك بأسبوع في مركب محمد الخامس.

وكان الأهلي خاض مرانه أمس الخميس وأدى اللاعبون بعض من التدريبات الخططية والفنية المتنوعة واختتمت التدريبات بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.