لوتشيانو سباليتي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي 2022-2023

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 00:18

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - نابولي

لوتشيانو سباليتي - نابولي

حصد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي جائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023.

وقاد سباليتي فريق نابولي لحصد لقب الدوري الإيطالي لأول مرة بعد غياب 33 عاما.

وبات الإيطالي ثاني مدرب يحصد الجائزة بعد ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان في موسم 2021-2022.

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وفاز سباليتي بجائزة أفضل مدرب في شهري أكتوبر ويناير الموسم الجاري من الدوري الإيطالي كأكثر مدرب حصدا للجائزة.

ويتسلم سباليتي الجائزة في المباراة الأخيرة لنابولي في الموسم ضد سامبدوريا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل البارتينوبي.

وقال لويجي دي سيرفو رئيس التنفيذي للدوري الإيطالي: "كان موسم لوتشيانو سباليتي على رأس نابولي استثنائيا بكل بساطة. إن الفوز بالاسكوديتو التاريخي الثالث لنابولي، بعد 33 عاما من الثنائية التي حصدها مارادونا، كانت نتيجة رائعة".

وأضاف "التزام من النادي وعمل فني مُجهز جيدا يتمتع بشخصية رائعة، قادر على دمج الوافدين الجدد بأفضل طريقة ممكنة وتعزيز اللاعبين الموجودين بالفعل في الفريق".

وأتم "نابولي قدموا أداءً رائعا مقدمين واحد من أكثر المستويات الرائعة على المستوى الدولي".

وأعلن أوريليو دي لاورينتس رئيس نابولي الأسبوع الماضي رحيل المدرب لوتشيانو سباليتي بنهاية الموسم.

وقال دي لاورينتس في تصريحاته لقناة "راي 3": "سباليتي رجل حر".

وأضاف "حين يأتي إليك شخص ويقول إنه فعل كل ما بوسعه وانتهت مرحلة من حياته فهل ستعارضه؟".

وأوضح "لقد قال لي إنه يريد أخذ عطلة لمدة عام، فماذا أفعل"؟

وتابع "أشكره والآن حان وقت أن يفعل ما يحبه هو".

وكان عقد سباليتي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مع خيار للتمديد لعام آخر، ولكن سباليتي طلب إنهاء العقد في يونيو.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا" فإنه قد لمح لذلك الأمر عدة مرات، قبل أن يعلنها رئيس النادي على الملأ.

وتوج سباليتي مع الفريق بالدوري الإيطالي الغائب منذ عام 1990، والثالث في تاريخ النادي.

ويحتل نابولي الصدارة برصيد 87 نقطة من 37 مباراة، حيث فاز بـ 27 وتعادل في 6 وخسر 4.

وسجل نابولي تحت قيادة سباليتي 75 هدفا في الدوري الإيطالي كأقوى هجوم، وتلقى 28 هدفا فقط كأقوى دفاع.

ويلعب المدرب مباراته الأخيرة يوم 4 يونيو أمام سامبدوريا، بين جماهير الفريق الجنوبي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

لوتشيانو سباليتي نابولي الدوري الإيطالي
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