الإخبارية: سيزامل حجازي وحامد.. بنزيمة يقترب من التوقيع مع اتحاد جدة

الخميس، 01 يونيو 2023 - 18:55

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد ألميريا

كشفت قناة الإخبارية السعودية عن اقتراب الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد من التوقيع لنادي اتحاد جدة السعودي.

وذكر حساب القناة عبر تويتر أن بنزيمة بات على أعتاب خطوات قليلة من توقيع عقد انضمامه للاتحاد.

وأوضح المصدر ذاته إن عقد كريم مع الاتحاد سيمتد لموسمين، ووصف صفقة الانتقال بأنها ستكون قياسية.

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وينتهي عقد بنزيمة مع النادي الملكي في 30 يونيو 2023.

ويلعب كريم بنزيمة رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.

وخاض المهاجم الفرنسي 42 مباراة هذا الموسم مع النادي الملكي بمختلف المسابقات.

ونجح بنزيمة في تسجيل 30 هدفا وصناعة 6 آخرين.

وتوج كريم مع الميرينجي بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبالدوري الإسباني 4 مرات.

وكانت تقارير سعودية قد كشفت عن مفاوضات من نادي اتحاد جدة لضم كريم بنزيمة في الموسم المقبل.

وفي حال انضمامه إلى النمور سيجاور الفرنسي كل من أحمد حجازي وطارق حامد حال استمرارهما مع الفريق الموسم المقبل.

ريال مدريد كريم بنزيمة الدوري السعودي اتحاد جدة
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