مباشر الدوري المصري – حرس الحدود (0) (0) أسوان.. رأسية زيكو بجوار القائم

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بيراميدز يكشف طبيعة إصابة رمضان صبحي وفترة غيابه

بسبب إشراك لاعب موقوف.. الإسماعيلي يطالب باحتساب مباراة المقاولون لصالحه ويحتج على الحكم

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سليمان وهدان: عزلي من الزمالك؟ القانون يحميني.. ولا يمكن عقد 5 جلسات في الأسبوع

وزارة الرياضة تعلن زيادة عدد جماهير الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الزمالك يخوض مباراة ودية أمام اليمن.. تأهيل شيكابالا وراحة لـ صبحي

الجمل: هل يملك الحكم موقفا شخصيا تجاه الإسماعيلي؟ وهذا ما قلته للاعبين بعد الانسحاب