مباشر الدوري المصري – حرس الحدود (0) (0) أسوان.. رأسية زيكو بجوار القائم
الخميس، 01 يونيو 2023 - 18:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة حرس الحدود وأسوان في الجولة 30 من الدوري المصري.
ويحل أسوان ضيفا على حرس الحدود في السابعة مساءً على استاد المكس.
ويحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.
فيما يتذيل حرس الحدود الترتيب برصيد 16 نقطة ودون فوز في آخر 8 مباريات بالدوري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.
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ق 9: رأسية زيكو تمر بجوار القائم
بداية اللقاء
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