استراحة الدوري المصري – حرس الحدود (0) (0) أسوان.. نهاية الشوط الأول

الخميس، 01 يونيو 2023 - 18:44

كتب : FilGoal

أسوان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة حرس الحدود وأسوان في الجولة 30 من الدوري المصري.

ويحل أسوان ضيفا على حرس الحدود في السابعة مساءً على استاد المكس.

ويحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

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فيما يتذيل حرس الحدود الترتيب برصيد 16 نقطة ودون فوز في آخر 8 مباريات بالدوري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 9: رأسية زيكو تمر بجوار القائم

بداية اللقاء

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