تيليجراف: ماونت يتمم اتفاقه مع مانشستر يونايتد

الخميس، 01 يونيو 2023 - 18:44

كتب : FilGoal

ميسون ماونت مع ليساندرو مارتينيز - تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

أتم ماسون ماونت لاعب خط وسط تشيلسي اتفاقه مع مانشستر يونايتد على بنود تعاقده الشخصية.

ووفقا لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية في تقرير لها فإن اللاعب الإنجليزي يفضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد رغم الاهتمام بضمه من قبل ليفربول وأرسنال.

وأوضح التقرير أن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد كان واثقا من حسم الصفقة وأن المفاوضات بين اللاعب والنادي تقدمت كثيرا خاصة بعد مباراة الفريقين قبل عدة أيام.

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وأشار التقرير إلى أن تشيلسي يبحث عن بيع اللاعب بأعلى سعر تجنبا لخسارته مجانا الموسم المقبل في ظل نهاية تعاقده.

ويعد ماونت أحد ناشئي تشيلسي وشارك معه في 195 مباراة سجل خلالهم 33 هدفا.

وكانت بعض التقارير ذكرت أن تين هاج معجب بماونت في ظل معرفته به حينما كان مدربا لأياكس فيما كان يتواجد اللاعب معارا في صفوف فيتيسه الهولندي.

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