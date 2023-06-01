تنس طاولة - عمر عصر يتقدم 8 مراكز في التصنيف الدولي

الخميس، 01 يونيو 2023 - 17:52

كتب : FilGoal

عمر عصر - تنس طاولة

حقق عمر عصر لاعب تنس الطاولة إنجازا مميزا بالتقدم 8 مراكز دفعة واحدة في التصنيف الدولي.

جاء ذلك بعد بطولة العالم التي بلغ فيها عصر ربع النهائي.

وتقدم اللاعب المصري من المركز الـ 30 إلى المركز الـ 22.

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وكان عمر عصر قد بلغ ربع النهائي، وخسره أمام الصيني فان تشيندونج.

تشيندونج هو المصنف الأول على العالم وصاحب فضية أولمبياد طوكيو 2020 وذهبية بطولة العالم "فردي" في 2021.

وبدأ عصر مسيرته في البطولة بالفوز على الكولومبي ألبرتو مينو 4-3 في دور الـ 128.

وفي دور الـ 64 تغلب عصر على الكازاخستاني كيريل جيراسيمينكو بنتيجة 4-2.

وفي دور الـ 32 فاز عمر عصر على السويدي ترولس مورجارد بنتيجة 4-2.

وفي دور الـ 16 فاز على الكرواتي توميسلاف بوكار بنتيجة 4-0 في دور الـ 16.

وكان عمر عصر قد حافظ على لقبه القاري فردي رجال مجددا، حيث توج ببطولة إفريقيا بالفوز على النيجيري أرونا كوادري في النهائي.

وفاز عصر باللقب للمرة الثالثة في مسيرته في أعوام 2018 و2022 و2023.

تنس طاولة عمر عصر
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