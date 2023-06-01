المدير التنفيذي لـ الأهلي: ننتظر قرار اللجنة الفنية للإعلان عن عدد الجمهور في مباراة الوداد

الخميس، 01 يونيو 2023 - 00:25

كتب : FilGoal

الأهلي

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي لـ الأهلي عن مستجدات زيادة أعداد الجمهور في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وقال شلبي عبر قناة صدى البلد: "تحركنا في ملف الجمهور منذ وصول الأهلي لنهائي إفريقيا ولكن اللجنة الأمنية الأولى كان لها وجهة نظر ورؤية مختلفة ونحن احترمنا ذلك وهي تحديد 20 ألف تذكرة للمباراة وتم طرحها وبيعها بالكامل".

وأضاف "تلقينا خطابا من الاتحاد الإفريقي بشأن الجمهور وبعدها تحركنا من أجل مخاطبة شركة تذكرتي وشركة استادات ووزارة الرياضة للجهات الأمنية حتى يتم التنسيق مرة أخرى من أجل زيادة أعداد الجمهور في المباراة".

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وواصل "اللجنة الأمنية منعقدة في الوقت الحالي لتحديد السعة الجديدة للجمهور في نهائي إفريقيا وبعد إبلاغنا رسميا سنخاطب شركة تذكرتي مرة أخرى لطرح التذاكر أمام جمهور الأهلي".

وأتم تصريحاته "ننتظر القرار الرسمي من اللجنة الأمنية لمعرفة العدد النهائي للجمهور في نهائي إفريقيا".

وتوصل أشرف صبحي وزير الرياضة إلى اتفاق مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على زيادة أعداد الجماهير في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا وتقام مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

وحسبما نشر حساب وزارة الرياضة على "فيسبوك" أتفق الوزيران على أن تتم الزيادة وفق الضوابط المنظمة والضابطة لعملية حضور الجماهير ووفق عدد من المحددات والشروط.

وأجرى أشرف صبحي اتصالا هاتفيا مع محمود الخطيب رئيس الأهلي للتنسيق في هذا الشأن.

وطرحت شركة "تذكرتي" أمس الثلاثاء، تذاكر حضور مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في العاشرة مساءً.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

الأهلي الوداد نهائي إفريقيا
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