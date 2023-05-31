مباشر الدوري المصري - المقاولون (2)-(2) الإسماعيلي.. نهاية المباراة بالتعادل
الأربعاء، 31 مايو 2023 - 21:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد الإسماعيلي في الجولة 30 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بالتعادل 2-2
ق 109: جوووول التعادل
ق 79: جوووول جون أوكلي والثاني
ق 60: ركلة جزاء للمقاولون بعد تدخل من محمد الشامي على أحمد عاطف
خروج أحمد عادل عبد المنعم ونزول محمد كوكو
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 42: جووووول فراس شواط والتعادل
ق 18: جوووول عمر فتحي والأول
ق 10: العارضة تمنع الأول
انطلاق المباراة
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