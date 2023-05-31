مباشر الدوري المصري - المقاولون (2)-(2) الإسماعيلي.. نهاية المباراة بالتعادل

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 21:28

كتب : FilGoal

المقاولون - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد الإسماعيلي في الجولة 30 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بالتعادل 2-2

ق 109: جوووول التعادل

ق 79: جوووول جون أوكلي والثاني

ق 60: ركلة جزاء للمقاولون بعد تدخل من محمد الشامي على أحمد عاطف

خروج أحمد عادل عبد المنعم ونزول محمد كوكو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 42: جووووول فراس شواط والتعادل

ق 18: جوووول عمر فتحي والأول

ق 10: العارضة تمنع الأول

انطلاق المباراة

المقاولون الإسماعيلي الدوري المصري
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