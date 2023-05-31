استراحة الدوري المصري - المقاولون (1)-(1) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 31 مايو 2023 - 21:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد الإسماعيلي في الجولة 30 من الدوري المصري.
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ق 42: جووووول فراس شواط والتعادل
ق 18: جوووول عمر فتحي والأول
ق 10: العارضة تمنع الأول
انطلاق المباراة
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