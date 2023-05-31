استراحة الدوري المصري - المقاولون (1)-(1) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 21:28

كتب : FilGoal

المقاولون - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد الإسماعيلي في الجولة 30 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 42: جووووول فراس شواط والتعادل

ق 18: جوووول عمر فتحي والأول

ق 10: العارضة تمنع الأول

انطلاق المباراة

المقاولون الإسماعيلي الدوري المصري
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