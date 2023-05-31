مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (2) (0) الداخلية.. بوووم الثاااني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي والداخلية لحساب الجولة 30 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراة في السابعة مساءً على استاد القاهرة.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من 29 مباراة.

فيما يحتل الداخلية المركز 16 برصيد 28 نقطة من 29 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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ق 30: جووول الثاااني.. تصوبية صاروخية أرضية من أسامة فيصل

ق 22: جووول أووول.. عرضية من الجهة اليسرى يسددها محمود قاعود لترتطم بالمدافع وتسكن الشباك

ق 15: هدوء وحذر بين الفريقين

بداية اللقاء