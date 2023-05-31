مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (2) (0) الداخلية.. بوووم الثاااني
الأربعاء، 31 مايو 2023 - 18:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي والداخلية لحساب الجولة 30 من الدوري المصري.
وتبدأ المباراة في السابعة مساءً على استاد القاهرة.
ويحتل البنك الأهلي المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من 29 مباراة.
فيما يحتل الداخلية المركز 16 برصيد 28 نقطة من 29 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.
--
ق 30: جووول الثاااني.. تصوبية صاروخية أرضية من أسامة فيصل
ق 22: جووول أووول.. عرضية من الجهة اليسرى يسددها محمود قاعود لترتطم بالمدافع وتسكن الشباك
ق 15: هدوء وحذر بين الفريقين
بداية اللقاء
نرشح لكم
بيراميدز يجدد تعاقد بلاتي توريه التشكيل - أسامة فيصل يعوض غياب بامبو في البنك الأهلي.. والزاهدي يقود الداخلية موسيماني: تلقيت عرضا لتدريب الزمالك.. وكنت أود الاستمرار في الأهلي عبد الواحد السيد يكشف حقيقة تغريم ثنائي الزمالك مواعيد مباريات الأربعاء 31 مايو 2023 - نهائي الدوري الأوروبي.. والدرجة الأولى والثانية في مصر مصيلحي: زوران مستمر مع الاتحاد.. ولا يوجد عرض رسمي من القطبين لضم مابولولو الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد.. القنوات الناقلة مؤتمر أوسوريو: مركزان لـ فتوح ضد الطلائع.. وهذا ما يتطلبه أسلوب لعبي وأكوّن فريقا للبطولة العربية
أخر الأخبار
بيراميدز يجدد تعاقد بلاتي توريه 53 دقيقة | الكرة المصرية