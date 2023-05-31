عبد الواحد السيد يكشف حقيقة تغريم ثنائي الزمالك

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 11:17

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - البنك الأهلي - عبد الواحد السيد

نفى عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك تغريم ثنائي الفريق محمد عبد الغني ومحمود شبانه 100 ألف جنيه بسبب تهربهم من مواجهة طلائع الجيش.

محمود شبانة

النادي : طلائع الجيش

محمد عبد الغني

النادي : حرس الحدود

الزمالك
الدوري المصري

وكان الزمالك قد حقق الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الواحد في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "شائعات تغريم عبد الغني وشبانة عارية تماما من الصحة وليس من الطبيعي أن يكون الزمالك مادة دسمة للشائعات".

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وتابع "أؤكد على التزام جميع اللاعبين في هذه المرحلة من أجل تحسين النتائج وهو ما يحدث مع حرص الجهاز الفني ومجلس الإدارة على توفير مناخ جيد رغم الظروف الصعبة".

وغاب محمد عبد الغني عن المباراة بسبب الإصابة، بينما استبعد شبانة لأسباب فنية.

فوز الزمالك على طلائع الجيش رفع رصيده للنقطة 50 في المرك زالرابع بفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وسيلعب الزمالك مباراته المقبلة ضد الاتحاد السكندري يوم 5 يونيو على استاد القاهرة.

محمود شبانة محمد عبد الغني الزمالك الدوري المصري عبد الواحد السيد
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