مباشر الدوري المصري - الزمالك (0) (0) طلائع الجيش.. لا خطورة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في لقاء مؤجل من الجولة 23 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساءً على استاد القاهرة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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ق 13: لا خطورة على مرمى الفريقين

بداية اللقاء