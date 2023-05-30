في الجول يكشف – كواليس اجتماع مصليحي مع محافظ الإسكندرية ووزير الرياضة لحل أزمات الاتحاد

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 19:01

كتب : هاني العوضي

أشرف صبحي - محمد مصيلحي

شهد اليوم الثلاثاء اجتماع بين محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري وأشرف صبحي وزير الرياضة ومحمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية في حضور المستشارين القانونيين للثلاثي.

فماذا حدث خلال الجلسة؟

حسبما علم FilGoal.com فإن أولى الأزمات التي تم مناقشتها هي المتاجر المتواجدة في سور النادي بفرعه الجديد.

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إذ أن التراخيص كانت تنص على فتح أبواب تلك المتاجر من داخل فرع النادي فيما تريد الإدارة تواجد تلك الأبواب من الخارج لإيجارها ما يساهم في در المزيد من الدخل له.

وبناء عليه قرر وزير الرياضة الحصول على الأوراق اللازمة والحصول على توقيع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عليها كي يتم تغيير الأمر ويتم فتح الأبواب من خارج فرع النادي.

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أما ثاني الأمور التي تم مناقشتها هي دعم وزارة الرياضة للنادي لمساعدته في استكمال الإنشاءات الخاصة بالفرع الجديد.

وأوضح أشرف صبحي أنه لن يستطيع دعم النادي حاليا في ظل ختام السنة المالية فيما يمكن مساعدة زعيم الثغر مع قدوم العام المالي الجديد مع بداية أول شهر يوليو المقبل.

جدير بالذكر أن تلك الجلسة حدثت عقب ساعات من إعلان الاتحاد عودة مصيلحي عن قراره بالاستقالة.

مصيلحي أشرف صبحي الاتحاد السكندري
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