رئيس أتليتكو مدريد: تم إخبارنا بعدم رغبة مدرب تشيلسي الجديد في استمرار جواو فيليكس
الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 16:35
كتب : FilGoal
كشف إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد عن نية تشيلسي في إعادة جواو فيليكس للفريق الإسباني.
جواو فيليكس
النادي : تشيلسي
وقضى فيليكس نصف الثاني من الموسم المنقضي معارا من أتليتكو مدريد إلى تشيلسي.
وقال سيريزو في تصريحات نقلتها صحيفة آس: "تم إخبارنا بالأمس عن عدم رغبة مدرب تشيلسي الجديد في استمرار جواو فيليكس مع الفريق".
وتابع "جواو سيعود إلينا ثم سنرى ما سيحدث ولم نخطط لأي شيء بعد".
وكان تشيلسي قد أعلن تعيين ماوريسيو بوكيتينو كمدرب جديد للفريق بداية من الموسم المقبل.
وشارك فيليكس مع تشيلسي خلال فترة الإعارة في 20 مباراة وخلالهم سجل أربعة أهداف.
وأنهى تشيلسي الدوري في المركز الـ 12 برصيد 44 نقطة تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد.
نرشح لكم
ومن غيره؟ راشفورد يتوج بجائزة أفضل لاعبي يونايتد هذا الموسم ليفربول يعلن تعيين مدير رياضي جديد شكوك حول مستقبل كولوسيفسكي مع توتنام تين هاج: سنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز على سيتي والتتويج بالكأس جوارديولا يكشف موقف المصابين قبل مواجهتي يونايتد وإنتر.. ورسالة للاعبين تشيلسي يعلن تولي بوكيتينو قيادة الفريق تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية الهداف التاريخي عديم الغياب.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول في موسم 2022-2023