مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) سيراميكا.. إنذار لـ كهربا
الإثنين، 29 مايو 2023 - 21:09
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.
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ق 7: إنذار لـ كهربا للتعمد التمثيل للحصول على ركلة جزاء
انطلاق المباراة
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