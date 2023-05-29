مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) سيراميكا.. ضغط أحمر قوي
الإثنين، 29 مايو 2023 - 21:09
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.
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ق 49: ضغط قوي من الأهلي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 44: كهربا يهدر فرصة خطيرة
ق 37: ضغط أحمر قوي
ق 25: فرصة أولى من كهربا
ق 15: إنذار لـ متولي
ق 7: إنذار لـ كهربا للتعمد التمثيل للحصول على ركلة جزاء
انطلاق المباراة
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