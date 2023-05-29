مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) سيراميكا.. ضغط أحمر قوي

الإثنين، 29 مايو 2023 - 21:09

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - علي معلول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

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ق 49: ضغط قوي من الأهلي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 44: كهربا يهدر فرصة خطيرة

ق 37: ضغط أحمر قوي

ق 25: فرصة أولى من كهربا

ق 15: إنذار لـ متولي

ق 7: إنذار لـ كهربا للتعمد التمثيل للحصول على ركلة جزاء

انطلاق المباراة

سيراميكا كليوباترا الأهلي الدوري المصري
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