مباشر الدوري المصري - الاتحاد (1)-(1) بيراميدز.. إلغاء ركلة الجزاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري وبيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

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ق67. إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق63. ركلة جزااء للاتحاد السكندري بعد شد من خالد صبحي لفخري لاكاي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق22. جوووول التعادل للاتحاد عن طريق عمار حمدي بمتابعة لتسديدة فوزي الحناوي التي ارتدت من دفاع بيراميدز.

ق20. جوووول أول لبيراميدز عن طريق إبراهيم عادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من وليد الكرتي.

ق18. مصطفى فتحي مر من المهدي سليمان وسدد الكرة نحو المرمى ولكن محمد الصالح أنقذ الكرة من على الخط.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل