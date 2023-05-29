مباشر الدوري المصري - الاتحاد (1)-(1) بيراميدز.. الشوط الثاني

الإثنين، 29 مايو 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

بيراميدز - الاتحاد السكندري - أحمد عيد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري وبيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق22. جوووول التعادل للاتحاد عن طريق عمار حمدي بمتابعة لتسديدة فوزي الحناوي التي ارتدت من دفاع بيراميدز.

ق20. جوووول أول لبيراميدز عن طريق إبراهيم عادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من وليد الكرتي.

ق18. مصطفى فتحي مر من المهدي سليمان وسدد الكرة نحو المرمى ولكن محمد الصالح أنقذ الكرة من على الخط.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بيراميدز الاتحاد السكندري الدوري المصري
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