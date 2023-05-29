كريستيانو رونالدو قد يغيب عن المباراة الأخيرة بالموسم

تحوم الشكوك حول قدرة كريستيانو رونالدو قائد النصر على المشاركة أمام الفتح يوم الأربعاء.

ويلتقي النصر مع الفتح ضمن الجولة الأخيرة من الدوري السعودي يوم الأربعاء، في مباراة تحصيل حاصل بعدما خسر اللقب أمام اتحاد جدة في الجولة قبل الأخيرة.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الجهاز الطبي في نادي النصر، سيسلم يوم الاثنين التقرير الخاص بالنجم البرتغالي عقب تعرضه لإصابة خفيفة في العضلة الضامة خلال مواجهة الاتفاق يوم السبت.

وأفاد التقرير أن رونالدو طلب من مدرب الفريق استبداله خلال المباراة الأخيرة، وهو ما تم عند الدقيقة 84 بعد شعوره بآلام في العضلة، أجبرته على الخروج من الملعب خشية تفاقمها.

وأوضحت الفحوصات التي خضع لها البالغ من العمر 38 عاما أن الإصابة ليست مقلقة.

وستتحدد يوم الاثنين إمكانية مشاركته في لقاء فريقه أمام الفتح.

وكانت آمال النصر بالمنافسة على لقب الدوري قد انتهت بعد تعادله في المباراة الأخيرة أمام الاتفاق، وفوز الاتحاد على الفيحاء 3ـ0.

وحجز الاتحاد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية، ليصبح ثالث المتأهلين بعد أوروا ريد الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وعاد الاتحاد لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك من قبل في نسخة 2005 وحقق المركز الرابع.

وسيلتقي بذلك الاتحاد المستضيف مع أوكلاند سيتي في افتتاح النسخة الـ 20 من كأس العالم للأندية.

ورفع النمور رصيدهم إلى 69 نقطة من 29 مباراة، بينما توقف رصيد النصر عند 64 نقطة قبل جولة واحدة على النهاية ليصبح الاتحاد بطلا للدوري بشكل رسمي.

وتساوى الاتحاد مع النصر برصيد 9 ألقاب فيما يظل الهلال الأكثر تتويجا بلقب الدوري برصيد 18 لقبا.

وانضم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

وينفرد حجازي كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.

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