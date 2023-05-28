وداعا إسبانيول.. فالنسيا يقترب من النجاة وقادش يبتعد بضرب سلتا فيجو

الأحد، 28 مايو 2023 - 22:17

كتب : FilGoal

فالنسيا - إسبانيول

حسم فالنسيا هبوط إسبانيول رسميا بالتعادل الذي انتهت إليه مباراة الفريقين بهدفين لكل منهما في الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني.

وتقدم الخفافيش بواسطة دييجو لوبيز في الدقيقة 38، وتعادل سيزار مونتيس في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 50 تقدم مارتن برايثوايت لإسبانيول، قبل أن يتعادل صامويل لينو في الدقيقة 93 مسددا ضربة قاضية للفريق الكتالوني.

النتيجة حسمت عودة إسبانيول إلى الدرجة الثانية برصيد 36 نقطة في المركز التاسع عشر، رفقة إلتشي الأخير بـ 24 نقطة.

أما فالنسيا فقد ابتعد عن الخطر بفارق نقطتين، حيث رفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس عشر، ولم ينجُ حسابيا بنسبة 100%.

فيما فاز قادش على سيلتا فيجو بهدف دون رد سجله روبن سوبرينو في الدقيقة 53.

ورفع قادش رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث عشر، ولكن لا يفصله عن منطقة الهبوط سوى نقطتين فقط.

أما سيلتا فيجو فيحتل المركز السابع عشر، آخر مراكز النجاة برصيد 40 نقطة.

خيتافي أيضا يواجه نفس الموقف رغم فوزه على أوساسونا 2-1، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 41 نقطة.

وأخيرا تعادل ألميريا سلبيا مع بلد الوليد، ليحتل ألميريا المركز السادس عشر برصيد 40 نقطة، ويبقى بلد الوليد في أعلى مراكز الهبوط (الثامن عشر) برصيد 39 نقطة.

فالنسيا الدوري الإسباني إسبانيول
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