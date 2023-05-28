استراحة الدوري الإيطالي – يوفنتوس (0)-(1) ميلان.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 28 مايو 2023 - 21:39

كتب : FilGoal

براهيم دياز - ميلان - أدريان رابيو - يوفنتوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس أمام ميلان، ضمن مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة:
فوت ميركاتو: ميلان يزاحم بيرنلي على هداف الدرجة الثانية الفرنسية هدية إلى ميلان.. نابولي يسقط إنتر بثلاثية متأخرة لا جازيتا ديلو سبورت: أوبيندا يجذب اهتمام ميلان بفضل هاتريك جيرو.. ميلان يحقق انتصاره الأكبر في الموسم بخماسية ضد سامبدوريا

ق40. جوووول أول لميلان عن طريق أوليفييه جيرو برأسية مستغلا عرضية من كالابريا.

ق25. انطلاقة من مويس كين الذي أرسل عرضية نحو أنخيل دي ماريا الذي سدد فوق المرمى.

ق. 13 تصويبة قوية من كوادرادو، تصدى لها مانيان بصعوبة.

بداية المباراة

الدوري الإيطالي ميلان يوفنتوس
نرشح لكم
وداعا إسبانيول.. فالنسيا يضمن البقاء وقادش يبتعد بضرب سلتا فيجو عودة سوسيداد إلى ليالي الأبطال.. وفوز برشلونة الأول منذ حسم الدوري لاتسيو يهزم كريمونيسي ويضمن المشاركة في السوبر الإيطالي الهداف التاريخي عديم الغياب.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول في موسم 2022-2023 عودة أولى وغياب أول.. أستون فيلا إلى دوري المؤتمر وتوتنام في الديار رغم القضاء على ليدز إيفرتون ينجو بقدم عبد الله.. ليستر وليدز إلى الدرجة الثانية مباراة الأهداف الثمانية.. صلاح يصنع وليفربول يتعادل مع ساوثامبتون في ختام مثير للموسم احتفالات تحولت إلى أحزان.. هايدنهايم يخطف التأهل للدوري الألماني من هامبورج بسيناريو جنوني
أخر الأخبار
وداعا إسبانيول.. فالنسيا يضمن البقاء وقادش يبتعد بضرب سلتا فيجو 27 دقيقة | الدوري الإسباني
عودة سوسيداد إلى ليالي الأبطال.. وفوز برشلونة الأول منذ حسم الدوري 44 دقيقة | الدوري الإسباني
لاتسيو يهزم كريمونيسي ويضمن المشاركة في السوبر الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإيطالي – يوفنتوس (0)-(1) ميلان.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
الهداف التاريخي عديم الغياب.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول في موسم 2022-2023 ساعة | الدوري الإنجليزي
تأهل قاري أول ووداع صاحب الإنجاز التاريخي.. تعرف على أصحاب المقاعد الأوروبية والهابطين في إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
اللقب الرابع في تاريخ النادي.. الأولمبي الباجي يهزم الترجي ويتوج بكأس تونس ساعة | الوطن العربي
مباشر كأس مصر - إنبي (0)-(0) فيوتشر.. الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 2 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 3 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي 4 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش