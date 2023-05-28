استراحة الدوري الإيطالي – يوفنتوس (0)-(1) ميلان.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 28 مايو 2023 - 21:39
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس أمام ميلان، ضمن مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.
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ق40. جوووول أول لميلان عن طريق أوليفييه جيرو برأسية مستغلا عرضية من كالابريا.
ق25. انطلاقة من مويس كين الذي أرسل عرضية نحو أنخيل دي ماريا الذي سدد فوق المرمى.
ق. 13 تصويبة قوية من كوادرادو، تصدى لها مانيان بصعوبة.
بداية المباراة
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