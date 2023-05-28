مباشر كأس مصر - إنبي (1)-(1) فيوتشر.. الشوط الإضافي الثاني

الأحد، 28 مايو 2023 - 21:20

كتب : FilGoal

إنبي - فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي أمام فيوتشر، في أولى مباريات دور الـ16 من كأس مصر لموسم 2022/2023.

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انطلاق الشوط الإضافي الثاني

بداية الوقت الإضافي

نهاية الوقت الأصلي والمباراة تذهب للوقت الإضافي

ق 120: أوفا يهدر الثاني بضربة رأسية في العارضة

ق 111: جووووول أحمد كالوشا والتعادل

ق 110: ركلة جزااااء بعد لمس الكرة يد سعد سمير

ق 108: طرد عبد الظاهر السقا للاعتراض على الحكم

ق 105: اعتراضات من إنبي ومطالبات بركلة جزاء

ق 90: الحكم يحتسب 25 دقيقة كوقت بدل ضائع

ق 81: بدء عودة لاعبي إنبي إلى أرض الملعب

ق 80: مدرب إنبي يسحب لاعبيه من أرض الملعب

ق 74: إعادة تشغيل تقنية الفيديو والحكم يتأكد من صحة الهدف ويحتسبه

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ق 70: استمرار توقف اللعب قبل مراجعة الهدف والتأكد من لمس الكرة الحكم قبل تسجيل الهدف

ق 60: توقف اللعب بسبب تعطل تقنية الفيديو أثناء مراجعة الهدف

ق 57: جوووول بوبو والأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 30 ركنية لـ فيوتشر قابلها أحمد عاطف برأسية وأنقذها خالد رضا من على الخط.

بداية المباراة

كأس مصر إنبي فيوتشر
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