مباشر كأس مصر - إنبي (1)-(1) فيوتشر.. الشوط الإضافي الثاني
الأحد، 28 مايو 2023 - 21:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي أمام فيوتشر، في أولى مباريات دور الـ16 من كأس مصر لموسم 2022/2023.
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انطلاق الشوط الإضافي الثاني
بداية الوقت الإضافي
نهاية الوقت الأصلي والمباراة تذهب للوقت الإضافي
ق 120: أوفا يهدر الثاني بضربة رأسية في العارضة
ق 111: جووووول أحمد كالوشا والتعادل
ق 110: ركلة جزااااء بعد لمس الكرة يد سعد سمير
ق 108: طرد عبد الظاهر السقا للاعتراض على الحكم
ق 105: اعتراضات من إنبي ومطالبات بركلة جزاء
ق 90: الحكم يحتسب 25 دقيقة كوقت بدل ضائع
ق 81: بدء عودة لاعبي إنبي إلى أرض الملعب
ق 80: مدرب إنبي يسحب لاعبيه من أرض الملعب
ق 74: إعادة تشغيل تقنية الفيديو والحكم يتأكد من صحة الهدف ويحتسبه
ق 70: استمرار توقف اللعب قبل مراجعة الهدف والتأكد من لمس الكرة الحكم قبل تسجيل الهدف
ق 60: توقف اللعب بسبب تعطل تقنية الفيديو أثناء مراجعة الهدف
ق 57: جوووول بوبو والأول
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 30 ركنية لـ فيوتشر قابلها أحمد عاطف برأسية وأنقذها خالد رضا من على الخط.
بداية المباراة