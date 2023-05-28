مباشر كأس مصر - إنبي (0)-(1) فيوتشر.. جوووول بوبو والأول

الأحد، 28 مايو 2023 - 21:20

كتب : FilGoal

إنبي - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي أمام فيوتشر، في أولى مباريات دور الـ16 من كأس مصر لموسم 2022/2023.

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ق 54: جوووول بوبو والأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 30 ركنية لـ فيوتشر قابلها أحمد عاطف برأسية وأنقذها خالد رضا من على الخط.

بداية المباراة

كأس مصر إنبي فيوتشر
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