مباشر كأس مصر - إنبي (0)-(1) فيوتشر.. جوووول بوبو والأول
الأحد، 28 مايو 2023 - 21:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي أمام فيوتشر، في أولى مباريات دور الـ16 من كأس مصر لموسم 2022/2023.
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ق 54: جوووول بوبو والأول
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 30 ركنية لـ فيوتشر قابلها أحمد عاطف برأسية وأنقذها خالد رضا من على الخط.
بداية المباراة
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