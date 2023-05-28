ليواجه المصري.. حرس الحدود يٌقصي غزل المحلة من كأس مصر

الأحد، 28 مايو 2023 - 21:10

كتب : FilGoal

فريق حرس الحدود

تأهل حرس الحدود إلى دور الـ16 من كأس مصر على حساب غزل المحلة.

وفاز حرس الحدود على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب المكس، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

محمود بن والي تقدم لحرس الحدود في الدقيقة السابعة من اللقاء.

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غزل الحلة رد بهدف التعادل في الدقيقة الـ15 بعد مخالفة نفذها جابرييل أوروك بشكل رائع في المرمى.

وبنفس الطريقة، عاد حرس الحدود للتقدم في الدقيقة الـ18 عن طريق وجيه عبد الحكيم من مخالفة مباشرة أخرى.

جابرييل أوروك استمر في التألق وتعادل مجددا لفريقه. عرضية أرضية من الجهة اليسرى، قابلها أوروك بتصويبة في المرمى مسجلا التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

الشوط الثاني

وجيه عبد الحكيم عاد للتسجيل وأعاد التقدم لحرس الحدود في الدقيقة الـ68. ركنية قابلها بن والي بلمسة رأسية، وتابعها وجيه عبد الحكيم في المرمى مسجلا الثالث لأصحاب الأرض، ولينتهي اللقاء بفوز حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبذلك تأهل حرس الحدود لمواجهة المصري في دور الـ16، والذي كان قد تخطى بترول أسيوط في دور الـ32.

كأس مصر حرس الحدود غزل المحلة
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