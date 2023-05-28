خبر في الجول - تجهيز علي لطفي وعودة حارس آخر قبل مواجهة الوداد

الأحد، 28 مايو 2023 - 20:06

كتب : حسام نور الدين

علي لطفي - الأهلي

علم FilGoal.com أن علي لطفي حارس مرمى الأهلي مستمر في برنامجه العلاجي من أجل تجهيزه لمباراة الوداد المغربي.

أيضا عاد الحارس حمزة علاء للمشاركة في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة.

وكان الأهلي يعاني من إصابة 3 حراس دفعة واحدة، وهم محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء.

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وأعلن الأهلي جاهزية الشناوي لخوض مباراة الوداد، فيما كشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com موعد عودته إلى التدريبات الجماعية.

ولعب مصطفى شوبير ضد طلائع الجيش في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 2-0، وتعرض لإصابة في الوجه لكنها لم تمنعه من إكمال المباراة.

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.

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