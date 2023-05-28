مباشر الهبوط - ليدز (0)-(1) توتنام.. ليستر (1)-(0) وست هام.. إيفرتون (0)-(0) بورنموث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لصراع الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهبط ساوثامبتون بالفعل، فيما يتقاتل إيفرتون وليدز يونايتد وليستر سيتي على بطاقة البقاء الأخيرة.

ويلعب ليدز يونايتد ضد توتنام هوتسبر الذي ينافس للتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

فيما يحل بورنموث ضيفا على إيفرتون، ويخرج وست هام لملاقاة ليستر سيتي.

الترتيب قبل البداية:

17- إيفرتون: 33 نقطة (-24)

18- ليستر: 31 نقطة (-18)

19- ليدز: 31 نقطة (-27)

الترتيب الحالي:

17- ليستر: 34 نقطة (-17)

18- إيفرتون: 34 نقطة (-24)

19- ليدز: 31 نقطة (-28)

....

ليدز يونايتد (0) - (1) توتنام

الشوط الثاني

ق 7 التعادل يضيع من ليدز برأسية من روبن كوخ تجاور القائم

ق 2 جوووووووول هاري كين يسجل الأول

بداية المباراة

إيفرتون (0) - (0) بورنموث

الشوط الثاني

ق 45 الأول يضيع مجددا.. تاركوفسكي ينقذ مرمى إيفرتون من تسديدة سولانكي

ق 38 دومينيك سولانكي يهدر الأول لبورنموث داخل منطقة الياردات الست

بداية المباراة

ليستر سيتي (1) - (0) وست هام يونايتد

الشوط الثاني

ق 34 جوووووول هارفي بارنز يسجل على يسار الحارس.. 1-0 ليستر يبقى الآن وفقا للوضع القائم

بداية المباراة