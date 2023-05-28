مباشر الدوري الإنجليزي – ساوثامبتون (4)-(2) ليفربول.. جوووول الرابع

الأحد، 28 مايو 2023 - 18:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ساوثامبتون ضد ليفربول في ختام الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 64: جووووووووووول الرابع

ق 47: جووووول الثالث

ق 27: جووووول الثاني والتعادل عن طريق كمال الدين سليمان

ق 18: جوووووووول وارد براوس والأول

ق 14: جووووول فيرمينو والثاني

ق 10: جوووول جوتا والأول

انطلاق المباراة

ليفربول الدوري الإنجليزي
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