مباشر الدوري الإنجليزي – ساوثامبتون (4)-(2) ليفربول.. جوووول الرابع
الأحد، 28 مايو 2023 - 18:17
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ساوثامبتون ضد ليفربول في ختام الدوري الإنجليزي.
ـــــــــــــــــ
ق 64: جووووووووووول الرابع
ق 47: جووووول الثالث
ق 27: جووووول الثاني والتعادل عن طريق كمال الدين سليمان
ق 18: جوووووووول وارد براوس والأول
ق 14: جووووول فيرمينو والثاني
ق 10: جوووول جوتا والأول
انطلاق المباراة
نرشح لكم
مباشر ختام الدوري الإنجليزي - أرسنال (4)-(0).. جووول راابع مباشر الهبوط - ليدز (0)-(2) توتنام.. ليستر (2)-(0) وست هام.. إيفرتون (1)-(0) بورنموث تشكيلات ختام الدوري الإنجليزي - ويلسون وميتوما بديلان.. موقف جولة "فانتازي" الأخيرة تشكيل مانشستر سيتي - هالاند على مقاعد البدلاء أمام برينتفورد تشكيل ليفربول - محمد صلاح أساسي أمام ساوثامبتون وتبديلات عديدة من كلوب صلاح: يمكنني تحقيق النجاح بدون فيرمينو وماني.. وهذا ما نصحت به جاكبو خمسة أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام ساوثامبتون في الجولة الأخيرة للموسم.. خطوة من رابطة الدوري الإنجليزي لمحاربة العنصرية