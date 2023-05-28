انتهت الدوري الإنجليزي – ساوثامبتون (4)-(4) ليفربول.. نهاية المباراة بالتعادل
الأحد، 28 مايو 2023 - 18:17
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ساوثامبتون ضد ليفربول في ختام الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 79: القائم يمنع صلاح من هدف رائع
ق 72: جووووووووول جوتا بصناعة صلاح
ق 71: جووووووووول ليفربول والرابع جاكبو
ق 64: جووووووووووول الرابع
ق 47: جووووول الثالث
ق 27: جووووول الثاني والتعادل عن طريق كمال الدين سليمان
ق 18: جوووووووول وارد براوس والأول
ق 14: جووووول فيرمينو والثاني
ق 10: جوووول جوتا والأول
انطلاق المباراة
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