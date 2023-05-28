انتهت الدوري الإنجليزي – ساوثامبتون (4)-(4) ليفربول.. نهاية المباراة بالتعادل

الهداف التاريخي عديم الغياب.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول في موسم 2022-2023

تأهل قاري أول ووداع صاحب الإنجاز التاريخي.. تعرف على أصحاب المقاعد الأوروبية والهابطين في إنجلترا

عودة أولى وغياب أول.. أستون فيلا إلى دوري المؤتمر وتوتنام في الديار رغم القضاء على ليدز

إيفرتون ينجو بقدم عبد الله.. ليستر وليدز إلى الدرجة الثانية

أرسنال ينهي موسمه بخماسية ضد ولفرهامبتون.. وتعادل بين تشيلسي ونيوكاسل

مباراة الأهداف الثمانية.. صلاح يصنع وليفربول يتعادل مع ساوثامبتون في ختام مثير للموسم

انتهت ختام الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0).. ولفرهامبتون

نهاية صراع الهبوط - ليدز (1)-(4) توتنام.. ليستر (2)-(1) وست هام.. إيفرتون (1)-(0) بورنموث