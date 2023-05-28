سام مرسي وحمدي ضمن سبعة محترفين في قائمة منتخب مصر

الأحد، 28 مايو 2023 - 17:02

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة مالاوي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء سبعة لاعبين في قائمة المحترفين المبدئية لمعسكر يونيو.

وتواجد محمد صلاح قائد المنتخب على رأس قائمة المحترفين المستدعاة لمواجهتي غينيا وجنوب السودان.

وجاءت قائمة المحترفين كالآتي:

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- محمد صلاح

- أحمد حجازي

- محمود تريزيجيه

- مصطفى محمد

- عمر مرموش

- أحمد حمدي

- سام مرسي

وغاب عن قائمة المحترفين كل من محمد النني وطارق حامد وأحمد حسن كوكا وإمام عاشور بسبب الإصابة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو المقبل في المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر مباراة ثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من شهر يونيو.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مباراة منتخب مصر ضد غينيا لطاقم تحكيم غاني.

ويدير دانييل ناي لاريا مواجهة مصر ضد غينيا والمقرر إقامتها في المغرب.

ويستضيف ملعب مراكش الكبير مواجهة مصر ضد غينيا بسبب عدم اعتماد ملاعب غينيا من قبل كاف.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

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