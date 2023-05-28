مباشر نهائي الكونفدرالية - يانج أفريكانز (0)-(0) اتحاد الجزائر.. الأول يضيع من الضيوف

الأحد، 28 مايو 2023 - 16:00

كتب : FilGoal

اتحاد الجزائر ويانج أفريكانز

يحل اتحاد الجزائر ضيفا على يانج أفريكانز التنزاني في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويقام لقاء الإياب الأسبوع المقبل في الجزائر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق3 خالد بوسليو يهدر فرصة تسجيل اتحاد الجزائر للأول

انطلاق المباراة

الكونفدرالية اتحاد الجزائر يانج أفريكانز
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