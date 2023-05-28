مباشر نهائي الكونفدرالية - يانج أفريكانز (0)-(0) اتحاد الجزائر.. الأول يضيع من الضيوف

وزير الرياضة: جمهور الأهلي سيكون أكثر من 20 ألف أمام الوداد.. وموقف رئاسة الزمالك

خبر في الجول - إصابة حمدي فتحي في العضلة الخلفية.. وموقفه من نهائي أبطال إفريقيا