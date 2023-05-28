مصدر من طلائع الجيش لـ في الجول: قررنا تجديد الثقة في عماد النحاس

الأحد، 28 مايو 2023 - 01:01

كتب : بسام أبوبكر

عماد النحاس - الأهلي × طلائع الجيش

كشف مصدر من نادي طلائع الجيش عن قرار مجلس الإدارة بتجديد الثقة في عماد النحاس المدير الفني للفريق.

وكان الفريق قد خسر من الأهلي بهدفين دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "قررنا تجديد الثقة في عماد النحاس على أمل تحسن النتائج والعودة إلى الطريق الصحيح".

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وأضاف "كما قررنا رفع مكافآت اللاعبين كنوع من التحفيز من أجل البقاء في الدوري المصري الممتاز".

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 17 المؤدي للهبوط برصيد 26 نقطة وبفارق 4 نقاط عن غزل المحلة صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.

النحاس هو ثالث مدرب يتولى تدريب الجيش منذ بداية الموسم الحالي بعد علاء عبد العال ومحمد يوسف.

وتولى النحاس تدريب الجيش في 11 مباراة وخلالهم حقق الفوز في مباراتين وتعادل 4 مباريات وخسر 5 مباريات.

طلائع الجيش عماد النحاس الدوري المصري
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