مباشر الدوري الفرنسي - ليل (2) - (1) نانت.. هل ينجو رفاق مصطفى محمد من الهبوط؟

السبت، 27 مايو 2023 - 21:57

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليل ضد نانت في الأسبوع 37 من الدوري الفرنسي.

ويتواجد مصطفى محمد مهاجم نانت على مقاعد البدلاء.

ويحتل نانت المركز السابع عشر المؤدي للهبوط، نظرا لأن الدوري الفرنسي سيهبط منه 4 فرق هذا الموسم بدلا من 3، وسيصعد إليه فريقين بدلا من 3 أيضا، وذلك

أخبار متعلقة:
رفاهيات لا يملكها سواه.. لهذا لن يخسر بايرن ميونيخ الدوري أبدا مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت لمواجهة ليل رقم قياسي جديد لـ مولر بعد تتويج بايرن بلقب الدوري الألماني أوليفر كان: تم منعي من الذهاب مع بايرن إلى كولن للاحتفال بالدوري

لتقليص عدد الفرق إلى 18 اعتبارا من الموسم المقبل.

وهبط بالفعل تروا (23 نقطة) وأجاكسيو (23 نقطة) وأنجيه (15 نقطة).

ويملك نانت 33 نقطة، ويطارد أوكسير صاحب آخر مراكز النجاة برصيد 34 نقطة.

أوكسير بدوره يلعب مع تولوز خارج الأرض في التوقيت ذاته.

------

ق 87 جوووول جوناثان ديفيد يسجل هذه المرة ويخلع قميصه مهنئا والدته بعيد ميلادها

ق 86 إنذار لمصطفى محمد بسبب الاعتراض

ق 85 ركلة جزاء لفريق ليل.. يهدرها جوناثان ديفيد ولكن الحكم يأمر بإعادتها بسبب تقدم الحارس

ق 61 نزول مصطفى محمد بدلا من إجناتيوس جاناجو

ق 48 جووول التعادل جوناثان ديفيد يسجل التعادل لفريق ليل

استراحة

ق 44 زكريا بوخلال يتعادل لتولوز.. 1-1

ق 23 على الجانب الآخر.. أوكسير يتقدم 1-0 بهدف رايان رافيلسون

ق 17 جوووول كوينتان مرلين يسجل الأول.. 1-0 لنانت

بداية المباراة

مصطفى محمد مصطفى محمد - نانت نانت الدوري الفرنسي صراع الهبوط
نرشح لكم
تيرزيتش: خسارة اللقب غير عادلة.. وأهنئ بايرن ميونيخ بالتتويج بثلاثية ضد سانتا كلارا.. بنفيكا يتوج بالدوري البرتغالي للمرة الـ 38 في تاريخه رفاهيات لا يملكها سواه.. لهذا لن يخسر بايرن ميونيخ الدوري أبدا مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت لمواجهة ليل رقم قياسي جديد لـ مولر بعد تتويج بايرن بلقب الدوري الألماني أوليفر كان: تم منعي من الذهاب مع بايرن إلى كولن للاحتفال بالدوري هبوط شالكه ومستقبل مرموش.. تعرف على المقاعد الأوروبية وصراع ملحق الدوري الألماني 2022-23 الدوري ليس كافيا.. بايرن ميونيخ يقيل أوليفر كان وصالح حميديتش
أخر الأخبار
منها 9 للنمور.. حجازي وطارق حامد يضيفان اللقب الـ 15 للمصريين في السعودية 13 دقيقة | السعودية
حجازي وطارق أبطال المملكة.. اتحاد جدة يتوج بلقب الدوري السعودي ويتأهل لـ مونديال الأندية 29 دقيقة | السعودية
تيرزيتش: خسارة اللقب غير عادلة.. وأهنئ بايرن ميونيخ بالتتويج 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
بثلاثية ضد سانتا كلارا.. بنفيكا يتوج بالدوري البرتغالي للمرة الـ 38 في تاريخه ساعة | الكرة الأوروبية
أجوستي بعد التتويج: الخسارة في المجموعات كانت نقطة تعلم ساعة | كرة سلة
المعجزة اكتملت.. لوتون تاون يتأهل إلى الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه ساعة | الدوري الإنجليزي
هدفا رودريجو يقودان ريال مدريد للفوز على إشبيلية من قلب بيزخوان ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الفرنسي - ليل (2) - (1) نانت.. هل ينجو رفاق مصطفى محمد من الهبوط؟ ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 4 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي