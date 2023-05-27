مباشر الدوري الفرنسي - ليل (0) - (0) نانت.. هل ينجو رفاق مصطفى محمد من الهبوط؟

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليل ضد نانت في الأسبوع 37 من الدوري الفرنسي.

ويتواجد مصطفى محمد مهاجم نانت على مقاعد البدلاء.

ويحتل نانت المركز السابع عشر المؤدي للهبوط، نظرا لأن الدوري الفرنسي سيهبط منه 4 فرق هذا الموسم بدلا من 3، وسيصعد إليه فريقين بدلا من 3 أيضا، وذلك

لتقليص عدد الفرق إلى 18 اعتبارا من الموسم المقبل.

وهبط بالفعل تروا (23 نقطة) وأجاكسيو (23 نقطة) وأنجيه (15 نقطة).

ويملك نانت 33 نقطة، ويطارد أوكسير صاحب آخر مراكز النجاة برصيد 34 نقطة.

أوكسير بدوره يلعب مع تولوز خارج الأرض في التوقيت ذاته.

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بداية المباراة