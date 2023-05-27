كرة سلة - بعد تتويج الأهلي.. أوموت يفوز بجائزة MVP في الدوري الإفريقي

السبت، 27 مايو 2023 - 21:37

كتب : FilGoal

نوني أوموت

فاز اللاعب نوني أوموت محترف الأهلي من جنوب السودان بجائزة MVP لأفضل لاعب في الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL برعاية NBA.

وظهر أوموت بشكل مميز في المباراة النهائية، التي انتهت بفوز الأهلي على دوان السنغالي بنتيجة 80-65.

وأبدى أوموت سعادته بالجائزة، قائلا: "لم يكن بإمكاني تحقيق ذلك الإنجاز بدون زملائي".

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وأحرز أوموت 22 نقطة في المباراة النهائية، كما قدم تمريرتين حاسمتين ونجح في اعتراضين.

وشارك الأهلي في الدوري الإفريقي للمرة الأولى بصفته حامل لقب مسابقة الدوري المصري، وحسم الفريق مشاركته في النسخة الرابعة المقرر لها الموسم المقبل.

وبذلك يتوج الأهلي بلقب الدوري الإفريقي BAL في نسخته الثالثة تحت رعاية NBA، لينضم إلى الزمالك بطل 2021 والاتحاد المنستيري التونسي بطل 2022.

وتأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية التي تقام بين 24 و26 سبتمبر في سنغافورة بمشاركة 6 فرق.

وبات الأهلي رابع المتأهلين رسميا إلى مونديال السلة، بعد سيسي فرانكا البرازيلي، وتيليكوم بون الألماني، وإجنايت بطل دوري NBA G League الأمريكي.

وأكمل الأهلي الرباعية في الموسم الحالي، بعد الفوز بدوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر والدوري الإفريقي.

بينما حقق الإسباني أجوستي بوش مدرب الأهلي لقب BAL للمرة الثانية في مسيرته، حيث سبق له التتويج بالنسخة الأولى مع الزمالك.

وحتى الآن حقق أجوستي كل البطولات الممكنة مع الأهلي ما عدا كأس السوبر المصري الذي خسره أمام الاتحاد السكندري.

وضمن الأهلي أيضا مشاركته في النسخة الرابعة من BAL في 2024.

وبات الأهلي أكثر الفرق المصرية تتويجا بالألقاب القارية في كرة السلة، حيث حقق بطولة إفريقيا بمسماها القديم في 2016، وفاز بكأس الكؤوس مرتين، وأضاف اللقب الرابع اليوم.

طارق الغنام هو العامل المشترك في بطولات الأهلي القارية الأربع، حيث فاز بـ 3 كلاعب، والآن يفوز بالرابعة ضمن الجهاز الفني.

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