استراحة الدوري الإسباني - إشبيلية (1)-(1) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول

السبت، 27 مايو 2023 - 19:44

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أوساسونا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إشبيلية ضد ريال مدريد في الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني.

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نهاية الشوط الأول

ق35. القائم يمنع الهدف الثاني لإشبيلية بعد تسديدة إريك لاميلا.

ق28. جووووول التعادل لريال مدريد عن طريق رودريجو من ركلة حرة مباشرة.

ق14. رودريجو يهدر فرصة التعادل بعد تمريرة من فاسكيز أمام المرمى.

ق3. جووووول أول لإشبيلية عن طريق رافا مير بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

إشبيلية ريال مدريد الدوري الإسباني
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