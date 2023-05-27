استراحة الدوري الإسباني - إشبيلية (1)-(1) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول
السبت، 27 مايو 2023 - 19:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إشبيلية ضد ريال مدريد في الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية الشوط الأول
ق35. القائم يمنع الهدف الثاني لإشبيلية بعد تسديدة إريك لاميلا.
ق28. جووووول التعادل لريال مدريد عن طريق رودريجو من ركلة حرة مباشرة.
ق14. رودريجو يهدر فرصة التعادل بعد تمريرة من فاسكيز أمام المرمى.
ق3. جووووول أول لإشبيلية عن طريق رافا مير بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد - خماسي وسط ملعب.. ورودريجو مهاجم وحيد ضد إشبيلية موندو: موافقة ليجا تحدد أولويات برشلونة للموسم الجديد.. وموقف صفقة ميسي مؤتمر تشافي: لا توجد مشكلة مع كوندي.. وغموض موقف فاتي ولن ندعم ذلك المركز تقرير: نهاية المسلسل.. أسينسيو يحسم موقف مستقبله مع ريال مدريد مؤتمر أنشيلوتي: فينيسيوس سيغيب عن لقاء إشبيلية.. وهذا سبب مشاكلنا بالدوري بعد واقعة مثيرة للجدل.. إسبانيول يطالب بإعادة مباراته ضد أتلتيكو مدريد اطلاق سراح الـ4 متهمين بسبب "دُمية فينيسيوس المشنوقة" ولكن القبض على مدافع برشلونة السابق