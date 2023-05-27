مباشر سلة - الأهلي (19) - (12) دوان السنغالي.. الأهلي يطارد لقب BAL الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد دوان السنغال في نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL في نسخته الثالثة تحت رعاية NBA.

وتغلب الأهلي على فريق استاد مالي بنتيجة 78-73 في نصف النهائي.

ويشارك الأهلي في الدوري الإفريقي للمرة الأولى بصفته حامل لقب مسابقة الدوري المصري، وحسم الفريق مشاركته في النسخة الرابعة المقرر لها الموسم المقبل.

ويسعى الأهلي لتحقيق لقبه الأول، في البطولة التي توج بها الزمالك في 2021 والاتحاد المنستيري التونسي في 2022.

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19-12 للأهلي

17-12.. دوان يقلص الفارق مع انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول: الأهلي 17-10 دوان السنغالي

17-10 الآن

15-10.. هجوم مرتد سريع من الأهلي

13-10.. رمية حرة ضائعة والأخرى تمر من السلة

13-9.. الأهلي يحافظ على فرق النقاط الـ 4

11-7 للأحمر

10-5 للأهلي

8-5 الآن

8-3 للأهلي

3-3 الأهلي يتعادل بثلاثية

3-0 ثلاثية سنغالية مبكرة

بداية المباراة