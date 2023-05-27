مباشر سلة - الأهلي (38) - (33) دوان السنغالي.. الأهلي يطارد لقب BAL الأول

السبت، 27 مايو 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - كرة سلة الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد دوان السنغال في نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL في نسخته الثالثة تحت رعاية NBA.

وتغلب الأهلي على فريق استاد مالي بنتيجة 78-73 في نصف النهائي.

ويشارك الأهلي في الدوري الإفريقي للمرة الأولى بصفته حامل لقب مسابقة الدوري المصري، وحسم الفريق مشاركته في النسخة الرابعة المقرر لها الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الأهلي إلى نهائي الدوري الإفريقي بعد إثارة أمام استاد مالي كرة سلة - دوان يقصي بترو دي لواندا من نصف نهائي الدوري الإفريقي كرة سلة - انطلاق نسخة جديدة من بطولة ريد بُل "هاف كورت" 27 مايو سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: وافقنا على إعارة أنس أسامة للأهلي الليبي

ويسعى الأهلي لتحقيق لقبه الأول، في البطولة التي توج بها الزمالك في 2021 والاتحاد المنستيري التونسي في 2022.

-------

نهاية الربع الثاني:

38-33.. الأحمر يسترد السيطرة

36-33.. الأهلي يوسع الفارق

34-33.. الأهلي يسترد التقدم برمية حرة

33-33.. التعادل للفريق السنغالي

33-31 من الرمية الثانية.. فارق نقطتين الآن

33-30 من رمية حرة

33-29

31-25

30-25 للأهلي

29-24 للأحمر.. فارق 5 نقاط

19-12 للأهلي

17-12.. دوان يقلص الفارق مع انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول: الأهلي 17-10 دوان السنغالي

17-10 الآن

15-10.. هجوم مرتد سريع من الأهلي

13-10.. رمية حرة ضائعة والأخرى تمر من السلة

13-9.. الأهلي يحافظ على فرق النقاط الـ 4

11-7 للأحمر

10-5 للأهلي

8-5 الآن

8-3 للأهلي

3-3 الأهلي يتعادل بثلاثية

3-0 ثلاثية سنغالية مبكرة

بداية المباراة

الأهلي الأهلي كرة سلة دوان السنغالي BAL نهائي BAL الدوري الإفريقي لكرة السلة
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم السبت 27-5-2023 والقنوات الناقلة.. سلة الأهلي وبايرن دورتموند لحسم الدوري كرة سلة - موعد مباراة الأهلي ضد دوان في نهائي الدوري الإفريقي كرة سلة - الأهلي إلى نهائي الدوري الإفريقي بعد إثارة أمام استاد مالي انتهت كرة سلة - الأهلي (78) - (73) استاد مالي.. الأحمر إلى النهائي كرة سلة - دوان يقصي بترو دي لواندا من نصف نهائي الدوري الإفريقي كرة سلة - انطلاق نسخة جديدة من بطولة ريد بُل "هاف كورت" 27 مايو كرة سلة - موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي الدوري الإفريقي الحادية عشر خضعت.. ريال مدريد يتوج بالدوري الأوروبي لكرة السلة
أخر الأخبار
أوليفر كان: تم منعي من الذهاب مع بايرن إلى كولن للاحتفال بالدوري 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - إشبيلية (0)-(0) ريال مدريد.. جووول أول 22 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة الأرجنتين - اختيارات سكالوني بدون أي لاعب محلي للجولة الآسيوية 27 دقيقة | أمريكا
هبوط شالكه ومستقبل مرموش.. تعرف على المقاعد الأوروبية وصراع ملحق الدوري الألماني 2022-23 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري ليس كافيا.. بايرن ميونيخ يقيل أوليفر كان وصالح حميديتش 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - عودة رمضان وعلي جبر أمام الاتحاد السكندري 57 دقيقة | الكرة المصرية
حصاد الموسم – ماذا قدم عمر مرموش في 2022/2023 مع فولفسبورج ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر سلة - الأهلي (38) - (33) دوان السنغالي.. الأهلي يطارد لقب BAL الأول ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 4 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي