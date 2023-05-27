مباشر التأهل إلى الدوري الإنجليزي - كوفنتري سيتي (0)-(1) لوتون.. جووووول أوووول

السبت، 27 مايو 2023 - 18:49

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي الممتاز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة لوتون تاون ضد كوفنتري سيتي لتحديد الصاعد الثالث إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصعد بيرنلي وشيفيلد يونايتد بالمركزين الأول والثاني.

فيما هبط ساوثامبتون حتى الآن، وغدا يتحدد الثنائي الهابط من الثلاثي ليستر سيتي وليدز يونايتد وإيفرتون.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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ق : جوووول أووول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق كلارك

ق8: توقف المباراة بسبب إصابة قوية

بداية المباراة

لوتون تاون بلاي أوف ملحق التأهل إلى البريميرليج كوفنتري سيتي
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