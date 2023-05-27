انتهت حسم الدوري الألماني – دورتموند (2) - (2) ماينز.. اللقب ضاع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بروسيا دورتموند وماينز التي تقام في ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة 34 والأخيرة من الدوري الألماني.

ويتصدر دورتموند الترتيب بـ70 نقطة يليه بايرن ميونيخ بـ68 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انتهت.. دورتموند يخسر لقب الدوري الألماني بفارق الأهداف

ق 94+1: جووول التعاااادل القاتل عن طريق نيكلاس سوله

ق 69: جووووووووووول جيريرو يسجل هدف تقليص الفارق

ق 59: ماذا أهدرت يا هالير! عرضية تمر من الجميع وهالير يسدد بجوار القائم

ق 56: القائم يمنع الهدف الثالث

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ماينز بهدفين دون رد.

ق40: ماركو رويس يشارك بدلا من كريم أديمي الذي تعرض للإصابة.

ق24: جوووووووووووووول ثاااااااان كريم أونيسيو يسجل الهدف الثاني لماينز برأسية.

ق19: هالير يهدر ركلة الجزاء.

ق19: الحكم يحتسب ركلة جزاء.

ق18: الحكم يعود لمشاهدة تقنية الفيديو لاحتمالية وجود ركلة جزاء لدورتموند بداعي عرقلة رافائيل جيريرو.

ق15: جوووووووووووول أووووووول لماينز عن طريق أندرياس أولسين برأسية من ركلة ركنية.

ق7: تسديدة من نيكلاس سولي تصدى لها الحارس.

انطلاق المباراة.