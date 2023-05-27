استراحة حسم الدوري الألماني – دورتموند (0) - (2) ماينز.. سقوط أصحاب الأرض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بروسيا دورتموند وماينز التي تقام في ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة 34 والأخيرة من الدوري الألماني.

ويتصدر دورتموند الترتيب بـ70 نقطة يليه بايرن ميونيخ بـ68 نقطة.

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نهاية الشوط الأول بتقدم ماينز بهدفين دون رد.

ق40: ماركو رويس يشارك بدلا من كريم أديمي الذي تعرض للإصابة.

ق24: جوووووووووووووول ثاااااااان كريم أونيسيو يسجل الهدف الثاني لماينز برأسية.

ق19: هالير يهدر ركلة الجزاء.

ق19: الحكم يحتسب ركلة جزاء.

ق18: الحكم يعود لمشاهدة تقنية الفيديو لاحتمالية وجود ركلة جزاء لدورتموند بداعي عرقلة رافائيل جيريرو.

ق15: جوووووووووووول أووووووول لماينز عن طريق أندرياس أولسين برأسية من ركلة ركنية.

ق7: تسديدة من نيكلاس سولي تصدى لها الحارس.

انطلاق المباراة.