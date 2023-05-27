مباشر حسم الدوري الألماني - كولن (0)-(1) بايرن.. الشوط الثاني

تقرير: ضمن حملة لدعم فينيسيوس.. البرازيل تلعب ضد غينيا والسنغال وديا

مؤتمر تشافي: لا توجد مشكلة مع كوندي.. وغموض موقف فاتي ولن ندعم ذلك المركز