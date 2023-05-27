حسم الدوري الألماني - كولن (1)-(2) بايرن.. الدوري الـ 11
السبت، 27 مايو 2023 - 16:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجولة الأخيرة في الدوري الألماني بين كولن ضد بايرن ميونيخ.
ويتحدد اليوم بطل الدوري الألماني بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ.
ويتصدر بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 70 نقطة، وياتي بايرن في المركز الثاني برصيد 68 نقطة.
وفي التوقيت ذاته يلعب بوروسيا دورتموند ضد ماينز.
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نهاية المباراة.. بايرن حقق لقب الدوري الـ 11 على التوالي.
ق 88: جووووووول جمال موسيالا والثاني
ق 80: جووووول التعادل
ق 46: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على ساني
ق 45: جوووول ساني والثاني
ق 24: التعادل يضيع
ق 19: مولر يهدر الثاني بضربة رأسية في القائم
ق 8: جوووووووووول كومان والأول
انطلاق المباراة
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