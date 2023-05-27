يأكل الأخضر واليابس والجوائز.. هالاند أفضل شاب في الدوري الإنجليزي

السبت، 27 مايو 2023 - 15:16

كتب : رامي جمال

هالاند

بعد ساعات قليلة من فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، توج إرلينج هالاند بأفضل لاعب شاب في بريميرليج رسميا.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وأعلنت رابطة بريميرليج فوز هالاند بالجائزة ليصبح أول لاعب في التاريخ يحصد جائزة لاعب الموسم وأفضل لاعب شاب في الموسم ذاته.

وكان تم تقديم جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي منذ ثلاثة مواسم.

أخبار متعلقة:
ومن غيره؟ هالاند يفوز بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي تقرير: ضمن حملة لدعم فينيسيوس.. البرازيل تلعب ضد غينيا والسنغال وديا رئيس أسوان يكشف حقيقة هروب رافائيل أياجوا

وفي الموسمين الماضيين كان فيل فودين لاعب مانشستر سيتي هو الذي حصدها في كلا العامين.

أما ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول فكان أول لاعب يحصد تلك الجائزة.

وتُمنح تلك الجائزة للاعبين الذين يبلغون من العمر 23 عاما أو أقل.

وتفوق هالاند في سباق الفوز بالجائزة على كل من سفين بوتمان وأليكساندر إيزاك (نيوكاسل)، وموسيس كايسيدو وأليكسيس ماك أليستر (برايتون)، وجابرييل مارتينيلي ومارتن أوديجارد وبوكايو ساكا (أرسنال).

وشارك هالاند في 35 مباراة بالدوري الإنجليزي سجل فيهم 36 هدفا وصنع ثمانية أهداف آخرين.

وأصبح المهاجم النرويجي أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي والذي يتكون من 38 جولة ليحطم رقم محمد صلاح مع ليفربول حينما أحرز 32 هدفا.

كما كسر هالاند بأهدافه الـ36 أكثر عدد من الأهداف مسجل في موسم واحد من الدوري الإنجليزي والذي تكون من 42 جولة حينما أحرز أندي كول وآلان شيرار 34 هدفا لكل منهما.

وتعد هذه هي ثالث جوائز هالاند في الموسم بعدما فاز في وقت سابق بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والممنوحة من قبل رابطة النقاد، بالإضافة لأفضل لاعب في المسابقة.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي هالاند
نرشح لكم
تشكيل مانشستر سيتي - لا ستونز ولا دياش ولا جريليش.. جوارديولا قد عاد سكاي: ضحية كايسيدو.. تشيلسي يتخلى عن آدامز راديو مونت كارلو: باكيتا وافق على الانتقال لـ مانشستر سيتي.. وعقبة توقف الصفقة مؤتمر تين هاج: هذا سبب عدم التعاقد مع هاري كين.. ماجواير متاح وموعد عودة هويلوند مجهول مؤتمر بوكيتينو: لن أتحدث عن كايسيدو.. وهذا ما نريد دعمه في الفريق وافتقدت الدوري الإنجليزي المزيد من القنابل.. رومانو: كايسيدو أخبر ليفربول برغبته في اللعب لـ تشيلسي الصفقة الثالثة – إيفرتون يتعاقد مع يوسف الشرميطي جارديان: تشيلسي لم يستسلم.. سيعود إلى سباق كايسيدو
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر سيتي - لا ستونز ولا دياش ولا جريليش.. جوارديولا قد عاد 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري التركي - طرابزون (1)-(0) أنطاليا.. فرصة مهدرة من صناعة تريزيجيه 29 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري السعودي - أهلي جدة (1) (0) الحزم.. جووووووول الثاااااني فيرمينو 32 دقيقة | السعودية
السادس.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع الكاميروني ألان 44 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - للمنافسة على البرونزية.. مصر تخسر من الدنمارك في نصف نهائي كأس العالم ناشئين 45 دقيقة | كرة يد
محرز وفيرمينو وكيسي.. أهلي جدة بالقوة الضاربة في افتتاح الدوري السعودي أمام الحزم ساعة | السعودية
خبر في الجول - الأهلي يتخذ خطوات للتفاوض مع جلادباخ لضم مصطفى أشرف ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - جناح إنيمبا على أبواب سيراميكا كليوباترا ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - فيفا يمنح كهربا مهلة جديدة لسداد غرامة الزمالك 2 بشكل رسمي لأول مرة وبتواجد الأهلي.. اتحاد جنوب إفريقيا يكشف عن فرق دوري السوبر الإفريقي 3 "ردا على ما أثاره رئيس النادي السابق" بيان من شيكابالا إلى جماهير الزمالك لتوضيح بعض النقاط 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي الأولية - كريم وليد على رأس 31 لاعبا لموسم 2023-24