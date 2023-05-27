وكيله: أيمن أشرف لا يفاوض الزمالك.. وهذه رغبته

السبت، 27 مايو 2023 - 11:50

كتب : FilGoal

الأهلي - أيمن أشرف

كشف حازم فتوح وكيل أيمن أشرف لاعب الأهلي عن عدم وجود مفاوضات من الزمالك للانتقال إليه عقب نهاية تعاقده مع فريقه.

أيمن أشرف

النادي : الأهلي

الأهلي

ويمتد تعاقد أيمن أشرف صاحب الـ32 عاما مع الأهلي حتى صيف عام 2024.

ولم يشارك أيمن خلال الموسم الجاري مع الأهلي في أي مباراة تحت قيادة مدرب الفريق مارسيل كولر.

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وتحدث حازم فتوح عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "أعمل مع أيمن أشرف على بعض الملفات الخليجية وقريبا سيتم حسم الأمور".

وواصل "الاتفاق مع أيمن أن يكون التسويق له في دولتين عربيتين حددناهما وإن لم يكن هناك تجديد له في الأهلي فسيكون في إحدى الدولتين".

وعن الزمالك قال: "لا توجد مفاوضات بين الزمالك وأيمن أشرف، لم يحدث هذا الأمر".

وبسؤاله عن حقيقة وجود مفاوضات من فاركو رد "لا أعترف بأن شخص ما تحدث هاتفيا أو تحدث مع لاعب في مكان عام، المفاوضات هي تواصل مسؤول مع اللاعب أو وكيله بشكل رسمي لكن أي شيء آخر ربما اجتهادات لكنها لم تصل لدرجة المفاوضات الرسمية".

وبسؤاله عن بيراميدز أجاب "بيراميدز علينا استبعاده وفي آخر عامين أي لاعب عقده ينتهي يتم وضع اسم بيراميدز كنادي مرشح لضم ذلك اللاعب، لكن لا توجد مفاوضات من بيراميدز أو اهتمام".

وأوضح حازم فتوح "أيمن من خلال حديثه معي هو يريد السفر خارج مصر وحال عدم الوصول لعرض يناسب اللاعب وستكون الانتقالات مستمرة في مصر ولكن هذه خطوة ثالثة ليست أولى أو ثانية".

وبسؤاله هل لو هناك عرض من الزمالك سيفكر أيمن فيه أم أن الأمر مغلق أجاب "أيمن لاعب الأهلي ومازال على قوة النادي ولا نستطيع الحديث عن أمر لم يحدث من الأساس، الزمالك لم يفاوض اللاعب، وأيمن لم يفكر في ذلك الخيار تماما".

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