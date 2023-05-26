مباشر الدوري المصري - الأهلي يواجه طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش والأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الكلية الحربية.

وينفرد الأهلي بقمة ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق.

بينما طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة من 27 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء