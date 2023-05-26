مؤتمر كلوب: صلاح محق فيما قاله.. وعدم التأهل للأبطال لن يؤثر على الانتقالات

يريد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من الصحفيين أن يهتموا بالعناوين التي سيكتبوها تعليقا على ما نشره محمد صلاح لاعب الفريق عقب الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "أنا قلق فقط بشأن العناوين الرئيسية التي تكتبوها أسدوا لي معروفا وابذلوا قصارى جهدكم".

وأضاف "إنها حقيقة أننا لن نشارك في دوري أبطال أوروبا وعرفت ذلك بعد مباراتنا الأخيرة بشكل واضح، أنا متفائل لكن في تلك اللحظة لم أتمكن من التفاؤل".

وأضاف "ما قاله صلاح طبيعي تماما، في عالم مواقع التواصل الاجتماعي تحدث العديد من الأشياء السيئة ولا أعتقد أن ما قاله ليس واحدا منهم، هو كان يصف الموقف وهو محق فيه، لقد رأيته قبل قليل في التدريبات وكان يبتسم، صلاح ليس في حالة مزاجية سيئة".

وكان صلاح اعتذر لجماهير ليفربول عقب فشل فريقه رسميا في التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل. (طالع الرسالة)

وعن هل يشارك بعض اللاعبين ما قاله صلاح أجاب "كلنا نفكر في الأمر ذاته، هذا الموسم لم يكن ما أردناه، ولا أعتقد أننا سنتحدث عنه كثيرا ونحن فشلنا في إعطاء الجمهور ما يمتعه".

واستدرك "لكننا أعطيناهم لحظات، أكبر ما يزعجنا هو المشاركة في الدوري الأوروبي، كان الموسم سيصبح طبيعيا لو أنهينا الموسم رابعا، ليس عظيما لكنه تأهل لدوري الأبطال، لكن في بعض الأحيان علينا تقبل ما حدث".

وأردف "أنا هنا منذ سبع سنوات ونصف، الأمور لا تسير دائما للأمام وأحيانا تحدث تعثرات، من الجيد أنني هنا لفترة طويلة ولكن عليك إعادة اكتشاف نفسك".

وعن هل سيؤثر الفشل في التأهل لدوري الأبطال على خطط فريقه في الانتقالات أجاب "لا أعتقد أن عدم المشاركة في دوري الأبطال ستؤثر على الانتقالات، من المحتمل بالطبع ألا تسير الأمور منا تريد، فكلما أردت لاعبا أفضل فسيكون هناك رغبة منخفضة لدى ناديه في تركه يرحل".

وعن الحالة العامة في غرفة خلع الملابس قال: "لسنا في حالة سيئة، تعلمنا ألا ننقسم ونلقي بالاتهامات، لقد أنهينا الموسم في المركز الخامس ليس بسبب الـ10 مباريات الأخيرة بل بسبب الأسابيع قبل ذلك".

أما عن ملاقاة ساوثامبتون الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري قال: "لست معتادا على خوض المباراة الأخيرة وكل شيء تم تحديده، عادة يكون كل شيء على المحك".

واستدرك "لكننا سنخوض المباراة من أجل الفوز".

وسيحل ليفربول ضيفا على ساوثامبتون الأحد المقبل في ملعب سانت ماري.

ويحتل ليفربول المركز الخامس بـ66 نقطة، وهبط ساوثامبتون بعدما جاء في المركز الـ20 والأخير بـ24 نقطة.