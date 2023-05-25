مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1) - (0) تشيلسي.. كاسيميرو جوووووووووووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي التي تقام في ملعب أولد ترافورد والمؤجلة من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

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ق14: تسديدة بدون معنى من أنتوني مرت لخارج الملعب.

ق6: جوووووووووووووووووووووول أووووووووووووول ليونايتد برأسية من كاسيميرو بعد ركلة حرة أرسلها إريكسن.

ق4: مودريك يهدر هدفا محققا بعد تسديدة غريبة مرت لخارج الملعب.

انطلاق المباراة.